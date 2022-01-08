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假交友詐騙排名首位 誆投資虛擬貨幣高額獲利

2022/1/8 15:27
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（中央社記者劉建邦台北8日電）刑事局今天表示，統計去年發生詐騙案件數，假交友投資排名首位，民眾財產損失金額也是最高，歹徒會先主動連繫被害人，再稱投資外匯期貨、虛擬貨幣等有高獲利誆騙民眾。

刑事局發布新聞資料指出，分析去年發生詐騙件數，假交友投資件數大量攀升，歹徒以帥哥美女圖當社群軟體頭像，且有主動接觸被害人，並提到投資高獲利等字詞。

刑事局表示，詐騙集團會以投資外匯期貨、虛擬貨幣、博弈等有高額獲利騙民眾，初期會提供小額獲利金，等被害人投資大筆資金，就稱要扣稅或繳保證金等理由，最後關閉網站或失去聯繫，讓被害人無法討回投資金額。

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60歲陳姓女子在臉書（Facebook）遇到自稱李姓男子網友主動發訊息搭訕，雙方事後互加LINE，過程中，李男稱投資虛擬貨幣有高獲利，陳女先期投入小筆金額，並取得獲利金，事後加碼到新台幣2000餘萬元，想結清獲利時，卻被告知要繳保證金，才知遭詐騙。

刑事局指出，假交友投資手法，詐騙集團成員會假扮許多角色，包含投資顧問、客服等，並以不同LINE帳號與被害人聯繫，呼籲民眾注意或利用165全民防騙網查詢被通報過為詐騙LINE帳號，遇詐騙可先撥打165專線諮詢。（編輯：張銘坤）1110108

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