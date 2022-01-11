愛實境公司電腦遭駭 刑事局逮資工男

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愛實境股份有限公司110年傳出遭不明人士入侵，造成其營運成本損失，刑事局偵查第七大隊副大隊長黃國師（圖）11日表示，警方循線查獲有資工背景的彭男涉案，全案依法送辦。中央社記者黃麗芸攝 111年1月11日

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）愛實境股份有限公司去年驚傳遭不明人士入侵，造成其營運成本損失，刑事局獲報循線查獲有資工背景的54歲彭男涉案，疑因雙方有嫌隙所致，全案依法送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長黃國師表示，去年10月27日接獲知名虛擬實境研發公司報案，稱其客戶反應所購虛擬展間服務有異常狀況，經查為公司電腦後台遭人入侵，造成約新台幣400至500萬元的營運成本損失。

警方調閱愛實境公司電腦後台LOG檔追查發現，此案駭客是從去年10月25日起多次變造身分，利用VPN隱藏攻擊IP和發動「DDoS（疆屍攻擊）」攻擊，導致其客戶端顯示異常（電腦黑屏），以及伺服器過載造成系統無法正常連線運作。

經層層追查、反向回溯駭客IP輾轉位置後，警方鎖定目前無業的54歲資工碩士彭男涉有重嫌，他疑因和愛實境公司有嫌隙所致。

刑事局經報請台北地檢署檢察官指揮，同時和台北市警察局中山分局、松山分局共組專案小組偵辦，於去年11月3日持台北地院核發搜索票至台北市中山區的彭男住處搜索，現場查扣電腦、手機等贓證物。

彭嫌到案後坦承不諱，供稱是要展現自己的駭客技術，全案詢後移送台北地檢署偵辦。

愛實境公司也透過聲明稿表示，日前公司雲端服務出現幾次不穩定現象，經查發現有不明人士試圖攻擊公司伺服器，隨即向刑事局報案請求協助，幸經警方快速鎖定查獲犯嫌，感謝警政機關迅速破案。（編輯：張銘坤）1110111