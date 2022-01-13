防非洲豬瘟 移民署多語宣導籲新住民勿觸法

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）近來頻傳含有非洲豬瘟病毒郵包入境，移民署今天表示，農委會新增泰國、義大利及北馬其頓共和國為非洲豬瘟疫區，呼籲新住民勿從國外郵寄豬肉製品入境而遭罰，並加強多語宣導。

台南郵件處理中心近月來發現3件來自泰國含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品郵包，分別是去年12月15日、12月27日及今年1月3日。

對此，移民署今天發布新聞稿表示，農委會已正式更新近3年發生非洲豬瘟國家（地區），並新增泰國、義大利及北馬其頓共和國為非洲豬瘟疫區。

移民署說，為防堵非洲豬瘟疫情趁農曆春節前夕入侵，以保護本土養豬產業，呼籲新住民和移工切勿以郵包或快遞方式，自國外寄送豬肉及豬肉製品入境，以免受罰。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間國際航班緊縮，移民署表示，難以春節返鄉的新住民及移工們，透過郵包、快遞寄送家鄉食品食材來台情形大幅增加，將持續透過多元管道和多語方式進行相關宣導，呼籲不要從非洲豬瘟疫區攜帶、郵寄（快遞）應景肉品或含肉類加工食品來台。

其中，疫區包括泰國、越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓和韓國等。

移民署強調，不論何人都不可攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品來台，違者將受罰，且可能被處以最高罰金新台台幣100萬元，若外來人口無力繳納時，將被拒絕入境。

此外，若違規從國外郵寄、購買豬肉製品輸入台灣，最高可處7年有期徒刑，得併科300萬元罰金。（編輯：李亨山）1110113