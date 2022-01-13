更多編輯台推薦新聞：
法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月
國際

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」
科技

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
禾馨集團診所疑涉詐保 檢警兵分多路搜索
首頁 / 社會

男拒繳罰金房子被查封 房屋買家代償47萬保都更

2022/1/13 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北13日電）台北市陳姓男子積欠交通違規罰鍰、地價稅等新台幣47萬餘元，又企圖出售房產都更；行政執行署台北分署隨即辦理查封登記，買家為使都更程序繼續辦理，今天代陳男全額繳清。

法務部行政執行署台北分署今天發布新聞稿指出，陳姓男子自民國108至110年間，因闖紅燈、超速、違規停車等交通違規，遭台北市交通事件裁決所開出476張罰單，並於109年4月間陸續移送台北分署執行。

此外，陳男另滯納使用牌照稅、地價稅、健保費等，全部案件的滯納金額達新台幣47萬餘元。

台北分署受理後發現，陳男名下有位於台北市中山區的房產，但陳男表示近年父親中風住院、妻子罹癌化療、母親往生離世，因此無力處理欠款，且房屋由長期臥床父親居住，請求分期繳納並暫緩執行房屋。

執行人員徵得移送機關同意後准許陳男分期繳納，但近期查知陳男欲將房屋出售進行都更，疑有脫產情形，趕忙在完成移轉過戶前，函請地政機關辦理查封登記。

由於陳男房屋的買家已辦理都更並完成送件，為使都更程序繼續辦理，今天到台北分署代陳男繳清全部欠款。（編輯：方沛清）1110113

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族