行車糾紛男子怒開辣椒槍 警方逮人送辦

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張姓男子12日晚間開車行經台中市神岡區，因會車時發生糾紛，他下車飆罵，現場還發出疑似開槍的爆裂聲，警方獲報後循線找到張男，並起出一把辣椒槍。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月13日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）張姓男子昨天晚上駕車行經台中市神岡區，因會車時發生行車糾紛，他下車飆罵，現場發出疑似開槍的爆裂聲，警方接獲報案，今天凌晨將他逮捕，依恐嚇罪嫌移送。

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台中市政府警察局豐原分局昨天晚上接獲民眾報案，一名男子開車行經神岡區昌平路段，因會車時發生行車糾紛，對方下車飆罵，現場發出疑似開車的爆裂聲，嚇得他趕忙返回住家並報警處理。警方成立專案小組調查，調閱案發路口監視器及查訪周邊商家，鎖定張姓男子涉有重嫌，起出1把辣椒槍。

警方調查，張男因與被害人友行車糾紛，先引發口角爭執，一時氣憤進而對空鳴擊辣椒槍，引發爆裂聲，張男該行為已造成被害人心生畏懼，全案依違反刑法恐嚇罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。（編輯：黃世雅）1110113