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執行酒駕等違規欠費案 台北分署跨海查封土地

2022/1/14 17:30
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（中央社記者蕭博文台北14日電）行政執行署台北分署說，潘姓女子拒絕酒測遭罰，又積欠大筆罰單，辦理分期後未依約履行；執行人員今天前往金門查封潘女名下土地，若潘女再不按期還款，將拍賣土地抵償欠款。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿指出，台北市潘姓女子於民國104年間駕車拒絕酒測，遭裁罰新台幣9萬元不繳，另積欠大筆罰單，連同滯納健保費，共欠費達100萬餘元。

台北分署表示，潘女曾辦理分期，但只繳納部分金額即不再繳款，執行人員進而於去年12月查封潘女名下台北市信義區、金門縣金城鎮土地。

潘女得知土地遭查封後，昨天到台北分署辦理分期，並現場繳納10萬元；台北分署為確保潘女不再食言，今天派員前往金門，在潘女名下土地張貼封條，若潘女又不按期履行，將進行拍賣程序。

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此外，金門縣一名陳姓男子積欠交通罰單、綜合所得稅等，合計達129萬餘元，等到名下8筆土地遭查封後才辦理分期，但僅繳納21萬元後就不再繳納；台北分署執行人員今天前往金門進行拍賣的前置作業，陳男見狀當場承諾願先繳30萬元，餘款再按期分繳。

新聞稿還提到，台北市一家農產公司因超速、違規停車等交通違規，經台北市交通事件裁決所開出369張罰單，合計13萬餘元；台北分署今天在北市北平東路一帶查獲農產公司名下冷凍貨車，予以現場查封移置保管。（編輯：張銘坤）1110114

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