陸船越界拒檢 澎湖巡防艇強靠押返漁獲全海拋

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澎湖海巡隊巡防艇在花嶼海域巡查越界陸船「閩晉漁05798」時遭蛇行拒檢，經強靠登檢控制，人船16日押返消毒檢疫，4000公斤漁獲全海拋，目前留置馬公裁處中。（澎湖海巡隊提供）中央社 111年1月16日

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（中央社澎湖縣16日電）年關將屆，中國漁船常越界捕魚，澎湖海巡隊巡防艇在花嶼海域巡查越界陸船「閩晉漁05798」時遭蛇行拒檢，經強靠登檢控制。陸船4000公斤漁獲全海拋，人船今天押返，留置馬公裁處中。

海巡署金馬澎分署發布新聞表示，艦隊分署昨天出動高雄艦、台南艦等大型艦艇，結合澎湖海巡隊加強澎湖海域巡弋。

金馬澎分署指出，海巡署第13巡防區指揮部雷達發現澎湖花嶼海域有不明陸船越界，立即通知澎湖海巡隊巡防艇前往花嶼西南18.8浬處查獲「閩晉漁05798」陸船越界，即以探照燈警示及廣播喝令停船，但陸船加俥逃逸蛇行拒檢。

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澎湖巡防艇緊追及強靠登檢控制，陸船上計有14名船員及漁獲4000公斤皮刀魚，漁獲當場全數海拋，未發現牛、豬肉製品。陸船的人船今天清晨押返，船員分送醫院實施核酸檢測（PCR），檢查結果均為陰性，目前暫送第7岸巡隊留置室隔離調查。

海巡署表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，海巡人員執勤登檢扣留時，均要求做好防疫作為，漁民在海上作業發生狀況或發現中國大陸漁船越界時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。（編輯：戴光育）1110116