國道1號斗南段槽車翻覆鹽酸滲漏 回堵逾1公里

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一輛裝載鹽酸槽車17日下午行經國道1號北上241公里處斗南路段時與2輛轎車擦撞，槽車翻覆、鹽酸滲漏到路面。（雲林縣消防局提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年1月17日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）1輛載運鹽酸槽車今天下午在國道1號北上241公里處、斗南段時與2輛轎車擦撞，槽車翻覆、鹽酸滲漏，警方封閉車道，僅開放路肩通行，車流回堵逾1公里，截至下午4許仍管制中。

雲林縣消防局表示，今天下午1時許接獲民眾報案，指稱國道1號北上241公里處斗南路段有輛載送鹽酸的槽車翻覆，鹽酸滲漏，槽車駕駛輕傷不需送醫。

雲林縣消防局指出，現場為22噸容量的鹽酸槽車翻覆，鹽酸滲漏到路面，冒出白煙，現場人員出水稀釋。

槽車翻覆占據中間車道，國道公路警察局第四公路警察大隊出動拖吊車進行排除，警方也到場實施車道管制。基於安全考量，先封鎖北上全線3車道，目前僅開放路肩通行。車禍造成3人受傷，事故原因待釐清。

車禍造成車流回堵逾1公里，警方建議用路人由雲林系統交流道離開國道1號，改走台78線接續國道3號北上。

雲林縣政府環保局副局長黃富義接受媒體採訪時表示，高公局在現場灑水稀釋，環保局在側溝設置吸油棉，避免鹽酸污染周遭環境。（編輯：戴光育）1110117