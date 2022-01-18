台南破獲天九牌職業賭場 逮21人送辦裁罰

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台南市警局第3分局18日凌晨破門查獲台南市安南區「天九牌」職業賭場，當場逮捕負責人及賭客共21人，訊後依法送辦裁罰。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月18日

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市警局第3分局今天凌晨破門查獲台南市安南區天九牌職業賭場，當場逮捕吳姓負責人及賭客共21人，依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法送辦裁罰。

台南市警局第3分局警員告訴中央社記者，警方今天凌晨2時許破門查獲設於台南市安南區北安路一處透天厝2樓的天九牌職業賭場，當場逮捕負責人吳姓男子及賭客共21人，同時查扣抽頭金及賭資共新台幣5萬多元。

警方調查，41歲吳男經營這座職業賭場，已營運2週；吳男經常更換賭場地點，流竄於台南地區，此次被查獲透天厝，也是由吳男承租作為賭場之用。

不過，警方查獲時，吳男和眾賭客倒是都有戴上口罩，遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，警方詢後依法送辦裁罰。（編輯：郭諭儒）1110118