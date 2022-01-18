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男子拒盤查開車撞警車 基隆警開4槍逮捕查獲毒品

2022/1/18 18:53（1/18 19:16 更新）
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43歲郭姓男子（右3）18日下午在基隆市南榮路拒絕警方盤查，涉嫌開車衝撞警車，員警見狀朝轎車輪胎共開4槍，破窗逮捕郭男，警方並在車內查獲毒品和1把瓦斯槍，隨後將郭男帶回警局偵訊。中央社記者王朝鈺攝 111年1月18日
43歲郭姓男子（右3）18日下午在基隆市南榮路拒絕警方盤查，涉嫌開車衝撞警車，員警見狀朝轎車輪胎共開4槍，破窗逮捕郭男，警方並在車內查獲毒品和1把瓦斯槍，隨後將郭男帶回警局偵訊。中央社記者王朝鈺攝 111年1月18日
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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）郭姓男子今天下午在基隆市南榮路拒絕警方盤查，涉嫌開車衝撞警車，員警見狀朝輪胎共開4槍，破窗將他逮捕，警方在車內查獲毒品和1把瓦斯槍，隨後將郭男帶回警局偵訊。

基隆市政府警察局第一分局南榮路派出所員警下午近5時執行勤務時，在南榮路319巷發現一輛白色轎車停放在路邊，坐在駕駛座的43歲郭姓男子形跡可疑，於是上前盤查。

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未料，郭男不予理會，拒絕開門或開窗，員警予以警告後，郭男涉嫌開車衝撞前後共2輛巡邏警車，員警見狀立刻朝轎車右前輪開3槍，右後輪開1槍，隨後破窗逮捕郭姓男子。

警方並在車內查獲毒品安非他命和1把瓦斯槍，初步瞭解，郭男有毒品和妨害公務刑案紀錄，員警隨後將郭男帶回警局偵訊，以釐清案情，全案將朝毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌偵辦。（編輯：李錫璋）1110118

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