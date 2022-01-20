男毒駕辯未發作判無罪 員警作證飆車二審逆轉判7月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄陸姓男子109年毒駕遭攔查起訴，他辯稱當時藥效尚未發作，一審法官採信說詞判決無罪；但承辦員警作證當時陸男飆車還手抖，高雄高分院認定毒駕構成公共危險罪，改判7月。

陸男一審出庭時，雖坦承有在吸食毒品愷他命後開車，但辯稱藥效還沒發作時就被警方攔檢，且警方還是為了跟監藥頭才把他攔下，不是因為駕駛異常行為。

一審高雄地方法院法官認為，吸毒後是否達到不能安全駕駛要件，不像酒駕一樣有客觀具體標準，而愷他命藥效平均發作時間約在5到15分鐘，因此陸男在吸毒後10分鐘被攔下，確實有可能還未發作，達到不能安全駕駛，據此依罪證不足判決無罪。

不過，高雄地檢署檢察官上訴後，出示衛生署管制藥品管理局函文，證明以鼻吸方式施用愷他命，藥效最快5分鐘就會發作；且經傳喚承辦苓雅分局員警證稱，當時便衣員警看到陸男吸毒上路後，不久就出現多次轉彎未打方向燈、不當超車等駕駛行為，且車速極快，才趁停紅燈時攔下他，但當時他的手已經止不住抖動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄高分院合議庭根據檢方提出事證跟員警證述，認定陸男未發現便衣員警尾隨，所以危險駕駛行為應是因藥效發作，並非是為了躲避追捕，達到不能安全駕駛狀態，據此構成毒駕公共危險罪，審酌陸男先前有詐欺前科，改判有期徒刑7個月，全案可上訴。

高雄高分院判決指出，陸男民國109年7月9日下午5時多駕車前往高雄市前鎮區瑞豐國中附近停靠後，便在車內將愷他命磨成粉狀以鼻吸施用，隨後駕車上路。但他在短短10分鐘後就被尾隨員警攔下，並在車內查獲K盤、杓子與磨粉卡片，經警方採集尿液送驗結果呈愷他命、去甲基愷他命陽性反應，全案偵結後依公共危險罪起訴。（編輯：陳仁華）1110120