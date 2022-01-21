男拒絕酒測險連累胞兄遭扣薪 火速繳清9萬元罰鍰

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（中央社記者蕭博文台北21日電）行政執行署士林分署今天表示，陳姓男子駕駛胞兄名下車輛行經酒測處所拒絕稽查，導致車主胞兄被開罰9萬元。案經士林分署發出扣薪命令，陳男為免連累胞兄，昨天繳清欠款。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，陳姓男子於民國106年間駕駛胞兄名下車輛，行經台中市大里區警察設有告示執行酒精濃度測試檢定處所時，不依指示停車接受稽查。

台中市交通事件裁決處對車主即陳男胞兄裁處新台幣9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照；陳男胞兄以非實際駕駛人為由提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，汽車所有人未於舉發通知單所載應到案日期前，檢具相關事證及應歸責人的資料向裁罰機關告知應歸責人，依規定仍應處罰汽車所有人。

陳男胞兄拒繳罰鍰，士林分署本月12日收案，14日核發執行命令給陳男胞兄任職的知名飯店，要求扣押陳男胞兄薪資。

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士林分署表示，陳男得知胞兄恐遭扣薪，擔心飯店誤以為胞兄酒駕而影響工作，昨天主動到士林分署繳清積欠的罰鍰，使本件糾纏4年多的裁罰案件，於移送士林分署後不到一週即繳清結案，順利圓滿落幕。

另一方面，台北分署今天也發布新聞稿表示，一名從事殯葬業的喻姓男子從事離死亡最近的工作仍酒駕，因拒絕酒測、交通違規，共積欠27萬元罰鍰；喻母得知台北分署積極催繳，昨天代子辦理分期，並當場繳納首期款項1萬5000元。（編輯：屈享平）1110121