高雄女子懷疑出軌 持水果刀劃傷男友頸部遭法辦

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高雄吳姓女子（左）因懷疑黃姓男友出軌，21日晚間在旅店內談判時發生爭執拉扯，吳女拿出水果刀劃傷黃男頸部，警詢後，吳女被依殺人未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（高市苓雅警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月22日

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄吳姓女子因懷疑黃姓男友出軌，昨晚在旅店內談判時發生爭執拉扯，吳女拿出水果刀劃傷黃男頸部，黃男經送醫無大礙。警詢後，吳女被依殺人未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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高雄市政府警察局苓雅分局今天上午發布訊息說明，今天凌晨接獲報案，指稱苓雅二路某旅店內有持刀傷人事件，員警到場發現26歲黃男坐在旅店騎樓報案求救，隨即通報119將他送醫。經診療雖意識清楚，目前仍在住院觀察。

警方調查，黃男近期遭26歲吳姓女友懷疑感情出軌，雙方昨晚約在旅店談判，談判中發生口角爭執拉扯，吳女拿出長約20公分水果刀劃傷男友右頸部，黃男壓著傷口前往櫃台求救。全案依殺人未遂罪嫌，將吳女移送高雄地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110122