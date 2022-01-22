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蘇澳漁船翻覆幸無傷亡 海巡與漁民合力拉船靠岸

2022/1/22 19:02（1/22 19:11 更新）
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宜蘭蘇澳籍漁船「為天號」22日在南方澳漁港外翻覆，當時附近友船立即救起落海2人，幸無大礙。「為天號」隨後也由友船拖回港內，翻覆原因疑為船艙進水，但確切肇因仍有待進一步調查。（翻攝照片）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月22日
宜蘭蘇澳籍漁船「為天號」22日在南方澳漁港外翻覆，當時附近友船立即救起落海2人，幸無大礙。「為天號」隨後也由友船拖回港內，翻覆原因疑為船艙進水，但確切肇因仍有待進一步調查。（翻攝照片）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月22日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭蘇澳籍漁船「為天號」今天在南方澳漁港外翻覆，當時附近的友船救起船上2名漁民。「為」船之後被拖回港內時，再由近20名海巡與漁民在雨中齊力拉繩索，暫時固定船隻。

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據了解，海巡署岸巡人員上午11時發現，「為」船在南方澳漁港外傾斜翻覆，船上除有船長，還有1名印尼籍漁工。2人隨後被附近航行的友船救起，幸無大礙。「為」船之後也由友船拖回港內。翻覆原因初步疑似船艙進水導致，但詳細原因待進一步調查。

蘇澳區漁會總幹事陳春生告訴中央社記者，「為」船重約5.5噸，已請有關單位在漁船周邊先設置攔油索，防止油汙外洩，明天將進行船體扶正作業。（編輯：張銘坤）1110122

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