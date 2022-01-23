花蓮4人相約打獵 誤觸果園電網1人被電死

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花蓮縣瑞穗鄉一名潘姓男子22日深夜與3名友人上山打獵，誤闖架設電網的果園，其中1人觸電受傷，潘男嘗試關掉電源時也不慎觸電，陷入昏迷，緊急送醫仍不治。詳細事發原因仍有待檢警釐清。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月23日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮瑞穗鄉41歲潘姓男子昨天深夜與3名友人上山打獵，誤闖架設電網的果園，其中黃男觸電受傷，潘男想關掉電源，卻不慎觸電昏迷，經緊急送醫不治，詳細事故原因檢警釐清。

花蓮縣警察局鳳林警分局表示，瑞穗分駐所於今天凌晨1時許接到由119轉報協助病患OHCA（到醫院前心肺功能停止）案件，立即派遣員警前往處理。經查報案人黃男與潘男為朋友關係，昨天夜間由潘男駕駛自小貨車載黃姓、王姓、詹姓友人共4人一起至鶴岡村產業道路勘查獵山豬的陷阱。

途中看到疑似獵物山羌，停車後下車追捕獵物，黃男誤觸鐵絲電網後彈開大喊有電，潘男欲將電網的電瓶插頭移除時遭觸電，大叫一聲即向後倒地。

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同行3人見潘男當下呼吸急促，隨即由王男駕駛小貨車載著所有人，由黃男對潘男實施CPR心肺復甦術一路到瑞穗消防分隊，由救護車緊急載至玉里慈濟醫院急救，但因傷重不治。

警方調查，案發現場柚子園為楊姓男子的私人土地，為了防止山豬等動物破壞果園，因此設置電瓶12V、鐵絲網、高壓電阻器，並設有警告標語，果園距離產業道路有一段距離，一般人很難進入。警方已報請檢察官相驗並扣押逆電器裝置，全案將依過失致死罪偵辦。（編輯：陳清芳）1110123