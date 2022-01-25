加強重要節日安全維護開跑 中市警助民眾過好年

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春節連假將至，台中市警察局25日指出，「加強重要節日安全維護工作」開跑到2月7日為止，希望能守護民眾返鄉團圓、出遊平安。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月25日

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）春節連假將至，台中市警察局今天指出，「加強重要節日安全維護工作」開跑到2月7日為止，希望能守護民眾返鄉團圓、出遊平安，期間也將採取犯罪預防與偵防並重，讓治安平穩。

台中市警察局長蔡蒼柏上午在市政會議就「111年加強重要節日安全維護工作」進行簡報，他說，這項工作於24日晚上10時起跑到2月7日晚上12時結束，昨晚先到市警局第二分局慰問基層員警及協勤民力，感謝大家犧牲假期在春節期間守護民眾過好年。

蔡蒼柏指出，這項工作執行重點包括採取犯罪預防及偵防並重策略、維護交通順暢、24小時服務不打烊讓民眾安心、協助COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫等；在維護交通順暢部分，除在返鄉及收假前加強交通疏處及管制，並在觀光景點、廟宇、大賣場等人潮聚集處實施交通疏導及服務。

台中第二警分局日前連續破獲3起詐欺集團案件，其中洪姓男子等5人組成的詐騙集團，以「假檢警」手法，向被害人謊稱電信門號或金融帳戶涉及刑案，須將金融帳戶內款項提領交由檢察官封存，2名被害人受騙面交，損失金額逾新台幣300萬元。

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對於第二警分局破獲詐騙集團案的績效，蔡蒼柏昨晚視察業務時特別頒發茶葉禮盒予以鼓勵，並致贈協勤民力慰問品，他期勉在專案工作期間，以服務民眾的角度出發，規劃創意且具體服務作為，持續創新及改變，真正讓民眾有感。

此外，年關前部分企業及民眾可能需領取大量現金，為避免過程發生意外，蔡蒼柏表示，民眾若有大筆現金存、提款需求，可向轄區派出所申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫。（編輯：戴光育）1110125