法務部次長蔡碧仲遭移送社維法 法官裁定不罰

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（中央社記者劉世怡台北25日電）法務部次長蔡碧仲遭民眾檢舉指他說的話，誤導多數民眾以為多數律師諮詢免費，每小時僅收2000元，北市中正一警分局將蔡依社維法移送。北院認定，無法證明言論造成恐慌，裁定不罰。

台北地方法院簡易庭判決指出，台北巿中正一警分局移送指出，有民眾陳情依某媒體110年10月20日報導，蔡碧仲於當天法務部的建置律師查詢系統落實司法近用權記者會上，表示多數律師不收諮詢費，即便要收新台幣2000元也沒關係等語，誤導多數民眾以為多數律師諮詢免費，每小時僅收2000元，言論影響公共安寧、傷害民眾與律師信賴關係。

警方後來將蔡碧仲，以違反社會秩序維護法散布謠言，影響公共安寧，移送法院。

台北地院法官仔細看完報導上下文內容後，認為法務部為建置律師查詢系統，避免民眾遭假律師詐騙，要建議民眾可親至律師事務所洽談，經由與律師對談了解律師對法律的掌握度，以決定是否委任這名律師，多數律師收取諮詢費用不一。蔡碧仲在記者會上就如何辨別真假律師而發言部分，難認是故意將不實事實捏造，以謠言呈現並散布。

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法院指出，民眾於接洽律師時均可先詳加詢問相關收費項目，並透過其他方法辨別律師真偽，新聞內容應還不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，與社會秩序維護法規定，須引起公眾畏懼及恐慌有別。

此外，警方移送本件除新聞截圖之外，就新聞報導有何造成使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，及影響公共安寧的程度情形，均未提出積極證據加以證明，北院日前以本件不符合社維法要件，裁定不罰。可抗告。（編輯：張銘坤）1110125