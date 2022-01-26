蔡清祥指示穩定囚情 春節擴大辦理監所遠距接見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農曆春節將至，法務部26日下午舉行媒體茶敘，法務部長蔡清祥（中）、次長蔡碧仲（左）與矯正署長黃俊棠（右）共同推薦熱門的矯正機關自營產品。中央社記者蕭博文攝 111年1月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北26日電）法務部長蔡清祥今天表示，農曆春節將至，已指示矯正署全力穩定囚情，擴大辦理遠距接見，讓收容人方便與家人聯繫，互相關懷。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由矯正署報告熱門的矯正機關自營產品。蔡清祥在茶敘上表示，矯正人員過年要值班，無法好好休息，但收容人也會懷念家人，考量穩定囚情，已要求矯正署春節期間擴大辦理遠距接見。

蔡清祥說，疫情期間已購置許多設備辦理遠距接見，春節期間將擴大辦理，讓收容人關懷、聯繫家人，希望達到安定囚情的目標。

蔡清祥還表示，監所人員防疫做得好，幾乎都沒有確診案例，最近疫情嚴峻仍不鬆懈，他將在過年前夕，循往例至監所慰勞矯正人員。

另一方面，矯正署報告指出，為了讓收容人習得一技之長，安排從事各式各樣作業，製作相關產品販售，長期受到民眾支持與喜愛，成為熱門伴手禮及團購商品。

矯正署表示，今年主打商品包括台北監獄藥燉排骨、桃園女子監獄南棗核桃軟糖、彰化監獄苦茶油、屏東監獄醬油、宜蘭監獄蔥油餅等，都是推出即供不應求的年節熱賣商品。

矯正署說，透過自營產品的銷售，能讓社會各界更了解收容人在監生活及矯正政策，改變對收容人的看法，更能接納收容人，對未來復歸社會有莫大的幫助。（編輯：張銘坤）1110126