航警局X光機採購弊案 桃檢起訴2官員1廠商

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（中央社記者葉臻桃園26日電）航空警察局爆發桃機X光機採購弊案。桃園地檢署今天表示，依照貪污治罪條例、行賄等罪嫌起訴陳姓警務正、林姓安檢隊長及蔡姓廠商，並聲請沒收蔡姓廠商7462萬餘元不法所得。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，去年接獲法務部調查局中部地區機動工作站報案，內政部警政署航空警察局內發生X光機採購弊案，去年9月27日經專案小組搜索，聲請羈押航警局陳姓警務正及蔡姓廠商獲准。

桃檢表示，陳姓警務正在承辦「109年度電腦斷層掃描儀6部採購案」時，明知得標廠商所提供的儀器功能無法符合爆裂物偵檢標準，卻與蔡姓廠商以仿製爆裂物、偽造的原廠證明書，共同矇騙航警局不知情的驗收官員，讓5部不合標準的電腦斷層掃描儀陸續通過驗放，蔡姓廠商的公司因此不法獲利新台幣7462萬5044元。

桃檢調查，蔡姓廠商的公司在108年底得標航警局「109年度固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」後，為使標案順利通過驗收，且知道標案承辦人、航警局林姓安檢隊長的新屋裝潢費還差10萬元，因此在109年1月22日為林姓安檢隊長支付10萬元裝潢費。

此外，林姓安檢隊長在承辦「110年度桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」時，為使蔡姓廠商經營的公司得標，在標案公告前洩露蔡姓廠商預算金額，並在招標過程中，將其他足以造成廠商間不公平的競爭資訊洩露給蔡姓廠商。

桃檢調查，另一名鄭姓警務正在承辦航警局「109年度桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」業務時，也在投標截止前，將投標家數資訊洩露給蔡姓廠商。

桃檢表示，全案日前偵結，依涉犯貪污治罪條例之公務員對主管監督事務圖利、刑法偽造文書等罪嫌起訴陳姓警務正；依涉犯貪污治罪條例之職務上行為收賄、洩露國防以外秘密罪嫌起訴林姓安檢隊長，並聲請沒收10萬元不法所得。

另依依刑法偽造文書、對公務員不違背職務行為行賄等罪嫌起訴蔡姓廠商，並聲請沒收蔡姓廠商及公司7462萬5044元不法所得。

桃檢表示，鄭姓警務正部分，所犯為刑法洩露國防以外秘密罪，但考量他坦承犯行以及犯罪情節非重、犯後深表悔悟等因素，為緩起訴處分，期間1年，並需向公庫支付5萬元。（編輯：李錫璋）1110126