八里垃圾掩埋場前場長涉圖利 二審減輕改判3年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北28日電）新北市八里垃圾掩埋場前鄭姓場長被控將標案拆為2個小額採購案，圖利特定廠商，一審判刑5年4月。二審高院認為採購立意良善，惡性尚非重大，今天改判鄭男3年徒刑。

高院新聞資料指出，鄭姓男子於民國103、104年擔任新北市政府環境保護局八里垃圾掩埋場場長，為促進八里場電力能源管理、節約用電能源，辦理智慧節能設備採購案。

高院指出，鄭姓男子明知採購物品、目的、廠商行業同一，不得分批辦理，卻將標案拆成2個金額分別不到新台幣10萬元的採購案，讓承辦人員以小額採購方式直接與吳姓業者議價，最後交由吳姓業者承攬。

一審台北地方法院認為，鄭姓男子飾詞狡辯，無一坦認，態度不佳，依公務員對主管事務圖利罪，判處有期徒刑5年4月，禠奪公權2年；吳姓業者因驗收不實，被依行使公務員登載不實公文書罪，判刑1年4月。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，吳姓業者應視為圖利罪共同正犯，而採購案立意良善，鄭姓男子一時失慮，採非法方式辦理，但業者最終獲利亦屬輕微，2人惡性尚非重大，有可資憫恕之處，均得依刑法第59條規定減輕其刑，因此撤銷一審判決改判。

二審依公務員對主管事務圖利罪，判處鄭姓男子有期徒刑3年，禠奪公權2年，另依非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪，判處吳姓業者有期徒刑2年2月，禠奪公權2年。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110128