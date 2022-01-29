漁船石門草里漁港翻覆 4移工輕傷台籍船長失蹤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

漁船「春吉8號」29日晚間因不明原因失去動力，由另一艘漁船拖回新北市石門區草里漁港時不慎翻覆，船上4名外籍移工上岸後僅輕微擦傷，但台籍船長失蹤；風浪太大，搜救船艇暫無法下水，搜救人員正在岸際搜索船長。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺新北29日電）漁船「春吉8號」今天晚間不明原因失去動力，由另一艘漁船拖回新北市石門區草里漁港時不慎翻覆，船上4名外籍移工上岸後僅輕微擦傷，但台籍船長失蹤，搜救人員正在岸際搜索。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市消防局晚間7時8分接獲通報，漁船「春吉8號」在草里漁港擱淺有人員受傷，船上共有5人，已有4名移工上岸，但船長還在船上，立即出動第6大隊、瑞芳中隊、石門、金山及秀峰分隊共11車34人前往救援。

警消到場初步瞭解，「春吉8號」因失去動力，請另一艘漁船幫忙拖回岸邊時不慎翻覆，4名外籍移工已自行上岸，僅受輕微擦傷，移工向搜救人員表示，事發當時台灣籍船長在駕駛室，漁船翻覆後船長失蹤。由於現場風浪太大，搜救船艇暫無法下水，搜救人員正在岸際搜索失蹤船長。（編輯：李亨山）1110129