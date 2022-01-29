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漁船石門草里漁港翻覆 4移工輕傷台籍船長失蹤

2022/1/29 21:03（1/29 21:30 更新）
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漁船「春吉8號」29日晚間因不明原因失去動力，由另一艘漁船拖回新北市石門區草里漁港時不慎翻覆，船上4名外籍移工上岸後僅輕微擦傷，但台籍船長失蹤；風浪太大，搜救船艇暫無法下水，搜救人員正在岸際搜索船長。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月29日
漁船「春吉8號」29日晚間因不明原因失去動力，由另一艘漁船拖回新北市石門區草里漁港時不慎翻覆，船上4名外籍移工上岸後僅輕微擦傷，但台籍船長失蹤；風浪太大，搜救船艇暫無法下水，搜救人員正在岸際搜索船長。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月29日
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（中央社記者王朝鈺新北29日電）漁船「春吉8號」今天晚間不明原因失去動力，由另一艘漁船拖回新北市石門區草里漁港時不慎翻覆，船上4名外籍移工上岸後僅輕微擦傷，但台籍船長失蹤，搜救人員正在岸際搜索。

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新北市消防局晚間7時8分接獲通報，漁船「春吉8號」在草里漁港擱淺有人員受傷，船上共有5人，已有4名移工上岸，但船長還在船上，立即出動第6大隊、瑞芳中隊、石門、金山及秀峰分隊共11車34人前往救援。

警消到場初步瞭解，「春吉8號」因失去動力，請另一艘漁船幫忙拖回岸邊時不慎翻覆，4名外籍移工已自行上岸，僅受輕微擦傷，移工向搜救人員表示，事發當時台灣籍船長在駕駛室，漁船翻覆後船長失蹤。由於現場風浪太大，搜救船艇暫無法下水，搜救人員正在岸際搜索失蹤船長。（編輯：李亨山）1110129

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