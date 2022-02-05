台鐵左營站婦人疑失足摔落 幸躲入溝內受擦挫傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵高雄左營站4日晚發生一名婦人疑似失足落軌意外，險遭3292次區間車撞上，幸婦人躲入軌道跟月台避車溝，僅有輕微擦挫傷。搜救人員到場將她拉出緊急處置，無生命危險。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真111年2月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄5日電）台鐵高雄左營站昨晚發生一名婦人疑似失足落軌意外，險遭3292次區間車撞上，幸婦人躲入軌道跟月台避車溝，僅有輕微擦挫傷。原區間車旅客改乘3294車次，已通知鐵路警處理。

台鐵昨晚發布訊息指出，台鐵新左營站站內西正線昨晚10時49分獲報一名婦人侵入3292次路線事故，原區間車旅客則改乘3294車次，現場已通知鐵路警察局前往處理，目前改東正線單線雙向行車。

搜救人員表示，區間車正要進站時，一名婦人疑似落軌，所幸她恰好躲在溝裡，因此列車經過時僅造成擦挫撕裂傷，生命徵象穩定。搜救人員到場後趕緊將不斷發出哀號聲的婦人拉出。

高雄市消防局則指出，10時48分獲報後派出特搜、左營等6車15人前往救援，現場61歲婦人傷者受頭部等處擦挫傷、意識清楚、生命徵象穩定，經救護人員給予處置後送醫。1110205