登七彩湖六順山7人失聯一夜 幸運獲救

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1支7人登山隊攀登七彩湖六順山迷路失聯一夜，經協作求援，出動空勤直升機搜救，所幸人員均安。花蓮縣消防局長林文瑞指出，這次事故因山友行動電源準備不充足，無法定位及對外聯繫，致迷航且糧食不充分，雖平安救出，仍再次強調戶外活動一定要做好充足準備與撤退計畫。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月6日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）1支7人登山隊攀登七彩湖六順山，因行動電源準備不充足無法定位及對外聯繫致迷路失聯一夜，加上糧食不夠，恐生意外，經協作求援，出動空勤直升機搜救，所幸人員均安。

花蓮縣消防局今天表示，4日晚間接獲南投縣消防局轉報，這支7人登山隊伍3日一早輕裝從七彩湖單攻六順山，原本預計當天下午返回營地用餐，但到當晚8時仍遲遲未歸，手機聯繫不上。多名協作前往六順山搜索也沒找到人，研判一行人遇危險狀況，請求協助搜救。

花蓮縣消防局第二大隊副大隊長高子翔表示，獲報後聯繫空勤總隊及第1梯次搜救人員整備，由光復分隊長王韋竣帶隊，警消3人、林務局支援1人在壽豐分隊集結，5日上午由空勤直升機載送第1梯次搜救人員前往七彩湖。

搜救人員步行經六順山往高登方向搜救，下午接獲通報，一行人迷途在山區117號高壓電塔下，人員均安。經台電協助定位後，搜救人員趕往接觸到迷途7人，因天候不穩定、山區氣溫低，為避免危險，經回報前進指揮所研議，今天由空勤直升機前往高登工作站接駁搜救人員返回；7名山友均可行走，由協作協助帶領返回登山口下山。

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花蓮縣消防局長林文瑞指出，這次事故因7名山友行動電源準備不充足，無法定位及對外聯繫，致迷航且糧食不充分，雖平安救出，仍再次強調戶外活動一定要做好充足準備與撤退計畫。

林文瑞說，近日連續假期接連發生山域事故，多數登山客未評估自身能力及裝備糧食準備不充足；救援行動往往一經啟動即需鉅額資源與大量風險預防，呼籲民眾務必做好計畫再從事戶外活動。（編輯：孫承武）1110206