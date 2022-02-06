台中小貨車追撞3車 釀10人輕傷有4人送醫

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台中市蔡姓男子6日駕駛小貨車行經北屯區一處路口時，疑未注意前方車輛停等紅燈，追撞前方3輛自小客車，造成10人輕傷，其中4人送醫。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年2月6日

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（中央社記者蘇木春台中6日電）蔡姓男子今天駕駛小貨車行經台中市北屯區松竹路1段路口時，疑未注意前方車輛停等紅燈，追撞前方3輛自小客車，造成10人輕傷，4人送醫。事故原因警方正調查釐清。

台中市政府消防局今天發布新聞訊息指出，下午4時37分獲報北屯區松竹路一段發生多車事故，有多人受傷，派遣東山、頭家厝與北屯分隊，出動救護3輛、救護人員6名前往處理。

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消防人員表示，現場為4輛自小客車追撞、無人受困，有多人輕傷，其中4人分別送中國醫藥大學附設醫院、台中慈濟醫院救治。

台中市政府警察局第五分局告訴中央社記者，63歲蔡男駕駛小貨車，行經區旱溪東路近松竹路口時，疑未注意前方車輛停等紅燈，追撞前方停等自小客車，4輛汽車受損、10人輕微擦挫傷。蔡男經呼氣酒測沒有酒精反應，初步研判未注意車前狀態，正進一步釐清事故原因。（編輯：孫承武）1110206