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疑自撞台62線隧道口 20多歲女駕駛命危

2022/2/8 15:10（2/8 15:21 更新）
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台62線快速公路東向5.7公里處8日下午發生轎車疑自撞瑪南隧道口車禍，女駕駛獲救已無生命跡象，另有3名女乘客受傷，皆送醫治療。肇事原因仍待調查釐清。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月8日
台62線快速公路東向5.7公里處8日下午發生轎車疑自撞瑪南隧道口車禍，女駕駛獲救已無生命跡象，另有3名女乘客受傷，皆送醫治療。肇事原因仍待調查釐清。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月8日
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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）台62線快速公路東向5.7公里處今天下午發生轎車疑自撞瑪南隧道口車禍，20多歲女性駕駛受困車內，救出時已失去生命徵象，另3名女性乘客意識清楚送醫。

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基隆市消防救護人員抵達現場，發現一輛轎車疑似自撞瑪南隧道口，車頭左側嚴重變形，擋風玻璃龜裂且安全氣囊爆開，現場共有4名女子，其中20多歲女性駕駛受困車內，消防員立即動用器材破壞車體，女子救出時已失去呼吸、心跳，隨即實施心肺復甦術並送往基隆長庚醫院急救。

另外3名年約20多歲女性乘客則意識清楚，其中1人右大腿骨折較為嚴重，1人腰部、臀部疼痛且呼吸困難，另1人頭部撕裂傷，送往基隆長庚醫院治療。至於確切車禍原因，有待警方進一步調查釐清。（編輯：唐聲揚）1110208

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