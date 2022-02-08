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縱火燒死遊民 女子涉傷害致死一審判9年10月

2022/2/8 16:53
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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市周姓女子去年1月間，不滿遭陳姓遊民謾罵，對他縱火造成死亡，台中地院審理時，審酌周女有精神疾病，但經鑑定犯案時不受影響且曾有縱火前科，判處周女9年10月徒刑，可上訴。

台中地院判決書出，33歲的周女曾因另一起縱火案件，於民國106年間被判處2年徒刑定讞，得緩刑5年。

周女在緩刑期間，於110年1月22日晚間11時多，在台中市太平區一江橋下，因遭認識的陳姓遊民謾罵，一時氣憤難平，竟手持打火機點燃陳男睡覺時所蓋的棉被，導致陳男遭火燒傷，周女縱火後隨即離開現場。

周女隔日凌晨4時許，返回一江橋下查看，雖見陳男因燒傷倒地，因緊張未即時理會陳男求助，直到當天上午7時許，才前往附近一家超商外，以公共電話撥打119報案。

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消防局獲報到場時，發現躺臥地上的陳男，他受有燒燙傷且意識不清而送醫，陳男治療2天後因全身多處燒傷，敗血性休克死亡，案經警方循線逮捕周女送辦，檢方偵辦後依法起訴。

台中地院審理時，審酌周女因精神疾病領有中度精神障礙證明，但經鑑定她犯案時，未直接受到精神症狀干擾，且曾犯下縱火案，又於緩刑期間以類似手法犯案，至今未與陳男家屬達成和解，依傷害致死罪判處周女9年10月徒刑，全案可上訴。（編輯：卞金峰）1110208

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