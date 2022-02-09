嘉義民雄火燒車 男駕駛全身逾8成3度灼傷送醫

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嘉義縣民雄鄉嘉惠火力發電廠旁空地，9日有1輛轎車起火燃燒，警消到場時車輛已燒到焦黑，駕駛座男子全身灼傷，緊急送醫急救。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月9日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣民雄鄉嘉惠發電廠旁空地今天中午發生1輛轎車起火燃燒事件，警消到場時車輛已燒到焦黑，駕駛座男子全身皮膚80%以上面積3度灼傷，送醫急救，事故原因釐清中。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，中午12時57分接獲民眾報案，指稱民雄鄉嘉惠發電廠旁空地1輛轎車起火燃燒，馬上派雙福分隊前往滅火，消防人員到場發現駕駛座有1名男子，全身大面積灼傷，送嘉義大林慈濟醫院急救。

大林慈濟醫院告訴中央社記者，這名男子到院時意識昏迷，檢查傷勢發現他全身皮膚80%以上面積3度灼傷，目前已轉送嘉義長庚醫院救治。

警方初步調查，轎車車主是住在民雄鄉的32歲陳姓男子，傷者疑是陳男的70歲父親。事故原因，釐清中。（編輯：戴光育）1110209