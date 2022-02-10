業者進口仿冒OPI指甲油販售 警依商標法送辦

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蔡姓網拍業者看準美國知名指甲彩繪品牌OPI商機，以約新台幣7元自中國進口仿冒指甲油，再以官方定價0.2折的9到12元價格售出，不法所得達50萬，侵權市值約2000萬，警依違反商標法送辦。圖為警方列出正品和仿冒品差異。（保二刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月10日

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）蔡姓網拍業者看準美國知名指甲彩繪品牌OPI商機，以約7元自中國進口仿冒指甲油，再以官方定價0.2折的9到12元價格售出，不法所得達50萬，侵權市值約2000萬，警依違反商標法送辦。

保安警察第二總隊刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，網路警察日前巡邏時發現39歲蔡姓網拍業者以超低價在網路販售美國知名指甲彩繪品牌OPI指甲油，由於價格過低引起警方懷疑，歷經數月蒐證後，日前持搜索票前往蔡男高雄市鳥松區住處，搜出3萬多支仿冒筆刷式指甲油，全案依違反商標法送辦。

保二刑大偵三隊長戴朝東接受媒體聯訪表示，蔡男看準近幾年國內美甲產業興起，便以新台幣6到7元價格自中國阿里巴巴網站大量購入仿冒OPI商標指甲油，再放到蝦皮拍賣平台以9到12元不等價格販售，商品主要為1款筆刷狀指甲油，且多達15種不同香味可供選擇。

戴朝東指出，每支OPI指甲油官方售價約為550元到1600元，但蔡男卻以官方售價約0.2折離譜價格對外販售，短短5個月即售出4萬5000支，犯罪不法所得高達50萬元，侵權市值初估2000多萬元；目前查扣的3萬多支指甲油已抽樣送請高雄市政府衛生局檢驗有無砷、鉛、汞、鎘等重金屬毒物反應，或已流入美甲相關產業用於顧客，警方仍在深入調查中。

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警方表示，經測試產品初步擦拭於指甲邊緣仍無異狀，味道乍聞雖有水果香甜味，久置則出現不自然異味且偏油，與原廠自然芬香味道有別。若驗出毒物反應，極有可能經由手足皮膚吸收進入人體，危害民眾身體健康。

保二刑大也呼籲，手是女人的第二張臉，消費者若想用得安心，應選擇合法通路購買，並認明外包裝盒上該有代理商中文標誌、防偽鐳射標及封口標籤，千萬別貪小便宜危害身體健康；美甲業者也切勿為降低成本賺取暴利，使用來路不明非原廠產品欺騙顧客，以免觸犯詐欺罪。（編輯：黃世雅）1110210