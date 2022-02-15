北市自強、辛亥隧道 2/21起恢復區間測速

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台北市自強、辛亥隧道區間測速已停用1年10個月，北市警察局交通警察大隊15日表示，21日起將恢復執法。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月15日

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）警政署日前說，2月底前全國有25處區間測速裝置將陸續恢復執法。其中，北市自強、辛亥隧道區間測速已停用1年10個月，台北市警察局交通警察大隊今天說，21日起將恢復執法。

為維護交通安全和落實速度管理，警政署日前表示，今年1月24日起已有5個縣市、共7處區間測速裝置恢復執法，分別為新北市、台南市、台東縣、花蓮縣及雲林縣，且2月底前有25處區間測速裝置會陸續恢復執法。

對此，交通警察大隊今天發布新聞稿表示，北市自強和辛亥隧道2處的區間測速設備因標準檢定全面於民國109年4月暫停使用，但現在已通過法定度量衡檢定及資安檢測，將於今年2月21日恢復執法。

根據台北市交工處目前公告資訊，自強、辛亥隧道速限規定都是時速50公里，針對超速逾10公里以上，意即行車速度超過61公里以上者，依據道路交通管理處罰條例第40條規定處以新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

若超速60公里以上者屬嚴重超速，可依同條例第43條規定處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

交通警察大隊提醒，用路人行經自強、辛亥隧道區間測速路段，應遵守速限行駛，以減少事故傷亡風險。

由於自強隧道曾發生超速致人死傷的重大交通事故，交通警察大隊說，考量自強、辛亥隧道離峰或深夜時段常見超速案件，因此運用速度管理以防制交通事故發生。

交通警察大隊指出，交通部去年底公布區間設備資安檢測要求，只要確認通過法定度量衡檢定及資安檢測後，即可自行公告恢復執法。

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經全面檢視自強、辛亥隧道區間測速設備雙向路段，交通警察大隊說，兩者都已通過經濟部標準檢驗局法定度量衡檢定，且委由交通部指定第三方實驗室檢測資訊安全合格，符合交通部資安規範。

交通警察大隊表示，區間測速執法是為降低交通事故發生及嚴重性，駕駛人行經區間路段請穩速行駛，不需刻意計算通行時間，確實遵循速限行駛、切勿違規超速。（編輯：李亨山）1110215