更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場
運動

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
未來2天雨減略回溫 週末轉濕冷下探11度
首頁 / 社會

行政執行署拍賣進帳1.4億 汪傳浦妻房產3度流標

2022/2/15 20:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北15日電）法務部行政執行署各分署今天同步舉辦123聯合拍賣會，拍定金額達新台幣1億4081萬餘元；士林分署拍賣已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下士林區房產，無人投標，3度流標。

行政執行署新聞稿指出，本次不動產拍定金額總計1億3278萬餘元，金額最高者為新北分署拍賣位於新北市三重區先嗇宮捷運站附近，即重新路5段的太子汽車工業股份有限公司員工宿舍6間，以3546萬元拍定。

此外，動產拍定金額總計803萬餘元，其中最吸睛也是金額最高者為台中地方檢察署囑託台中分署拍賣的2021年BENZ賓士轎車，以342萬5000元拍定。

另一方面，士林分署今天拍賣已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下士林區房產，為第3次拍賣，底價降至4770萬多元，因無人投標而流標，士林分署將擇期再進行拍賣。

汪傳浦原本是法國湯姆笙公司在台代理商，因涉及海軍上校尹清楓命案、拉法葉艦採購弊案，長年潛逃海外，於104年1月病逝，刑事部分已獲判決不受理。

台北地檢署追討拉法葉艦案不法所得，聲請沒收汪傳浦妻子、子女名下犯罪所得及其孳息共9.6億餘美元；最高法院迄今總計裁准追討汪傳浦犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定，孳息部分發回台灣高等法院更裁中。

北檢在最高法院裁定部分確定後，陸續囑託行政執行署拍賣汪傳浦相關不動產，以追徵犯罪所得。（編輯：方沛清）1110215

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族