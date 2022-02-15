嘉縣國小校長遭小三爆料 晚間發文道歉

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣某國小校長，今天遭「小三」在臉書「爆料公社二社」貼文，詳述雙方交往到分手過程，教育處已介入調查，這名校長今晚9點多發聲明道歉。

廖姓女子發文表示，校長為了接近她給她很多工作機會，半夜就算喝了酒也要開下山找她，為了留住她，還偷拍了很多他們的親密照片，當她知道校長已結婚想結束關係時，校長還傳照片問她真的沒有下次了嗎？

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉義縣教育處長李美華接受媒體訪問表示，接獲訊息已派督學調查，這名校長承認與爆料女子確曾交往過，教育處除要求校長撰寫完整報告，並將調查是否涉及不法。

涉緋聞校長今晚發布聲明表示，因一時言行失當，導致傷害相關人員，在此提出最深的歉意。「對於我的太太和家人造成的傷害，深感抱歉。本人想結束這一段關係，在這樣過程之中讓對方感到受傷及不舒服的狀況，也感到很愧疚。因個人在外言行失當，造成對於學校的名聲受到牽連損害，覺得很抱歉。」（編輯：林治平）1110215