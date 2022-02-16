胖達人香精團訟案 二審判賠342萬餘元小S免賠

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胖達人麵包涉有香精事件，二審16日判生技達人等賠342萬多元，小S仍免賠。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北16日電）胖達人麵包涉有香精事件，消基會代表消費者對生技達人、藝人小S等提起團體訴訟，一審判生技達人等賠償538萬多元，小S免賠。二審今判生技達人等賠342萬多元，小S仍免賠。

二審台灣高等法院新聞資料指出，考量生技達人公司行為期間為1年多，所獲利的故意侵害程度，及事後已賠償消費者逾新台幣1億元，以及本事件對消費者造成的侵害及影響等情，應以修正前消保法規定賠償1倍的懲罰性賠償金，經扣掉未能提出統一發票原本者，本件被害人為864人，生技達人公司等應連帶賠償342萬8626元。

二審指出，藝人小S於出席胖達人分店開幕造勢活動時，雖表示胖達人麵包「好吃」，利用媒體報導機會，使多數人知悉胖達人麵包，但考量她未提及麵包原料內容，難認有宣傳虛偽不實，或有引發大眾錯誤認知胖達人產品未使用人工香料等，因此本件請求小S與生技達人公司等負連帶損害賠償責任，為無理由，也就是小S免賠。

二審提及，因一審認定受損害的消費者人數為897人以及為2倍懲罰性賠償金，與二審認定不同，因此判賠金額不同。全案可上訴。

全案緣於，「胖達人手感烘焙麵包」標榜天然食材、無添加人工香料，民國102年8月卻被踢爆使用人工香料，事後推出退費或換購的補償方案，但許多消費者不願接受。

消費者文教基金會於103年間代表消費者對胖達人（生技達人公司）、小S徐熙娣、法定代理人徐洵平、胖達人創辦人莊鴻銘提起團體訴訟，求償消費金額、3倍懲罰性賠償金及精神賠償。

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消基會委任律師表示，把小S列為被告，是因為她擅用明星光環行銷、推薦胖達人，屬於公平交易法所指的「廣告薦證者」，應負起連帶賠償責任。

一審台北地方法院109年間判決生技達人公司、莊鴻銘、徐洵平應連帶賠償近900名消費者538萬2000元。小S雖然有出席胖達人活動，並表示對麵包的意見，法院認為，生技達人並未將她的言論用做廣告傳播，判決免賠。案經上訴，二審高院今天宣判。（編輯：張銘坤）1110216