全美州檢察長協會論壇 蔡碧仲：獲肯定台灣良善力量

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（中央社記者劉世怡台北16日電）全美州檢察長協會去年底舉辦「首都論壇」邀請台灣與會。率團參加的法務部次長蔡碧仲今天說，美方肯定台灣良善力量，國人勿妄自菲薄，盼台美繼續維持合作並實現司法正義。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，找來去年底赴美國參與全美州檢察長協會（NAAG）舉辦「首都論壇」（Capital Forum）的台灣代表團成員，包含法務部次長蔡碧仲、主任檢察官郭進昌、黃惠欣報告分享當時的情況。

法務部資料提到，從1987年以來，全美州檢察長開年會時，除美國50州與美屬區域以外，還會額外邀請台灣參加，而台灣也非常重視此會議，多由部長、次長或檢察總長位階的法界人士擔任團長，率隊前往交流。年會除了2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷一次之外，每年均有台灣的席次。

去年底舉辦的會場，不僅有台、美的國旗飄揚，協會會長、即華盛頓特區州檢察長卡爾．拉辛（Karl Racine）更盛讚台灣，提及台灣風景優美、人民友善熱情，而最值得世界敬佩的地方，就是對民主與自由價值的長期堅持，推薦與會的其他檢察長有機會一定要到台灣參訪。

資料顯示，台灣代表團還有拜會美國司法部，會晤副部長布魯斯．史瓦茲（Bruce Swartz），雙方交換司法精神病院、深偽技術與加密資料取得等重要議題。美方感謝台灣在司法互助上給予諸多協助，也肯定雙方的司法夥伴關係。

蔡碧仲表示，此行拓展了視野，維繫長期良好的台美司法關係，雖然美國有許多制度值得台灣觀摩，例如：司法精神病院的規劃，但台灣也有很多立法比美方先進，例如：深偽技術的立法。

蔡碧仲指出，台灣面積雖不大，良善力量卻能受到美方肯定，司法制度不遑多讓，國人勿妄自菲薄，盼雙方日後能繼續維持緊密合作，共同實現司法正義。

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郭進昌表示，此行見識到了美方司法人員的多元特性，雖然考察只有短短七天，但獲益良多；黃惠欣則說，台灣的司法制度也有不少值得美方學習，兩方透過長期交流，勢必可以彼此取經、互相學習。

法務部長蔡清祥於茶敘尾聲表示，美國是台灣對外簽署司法互助協定的第一個國家，近年來台灣與多國簽訂司法互助或受刑人移交協定等條文，均受台美司法互助影響深遠，而雙方在司法實務上的合作進行多年，順暢無礙，盼未來的合作能更加緊密。（編輯：李亨山）1110216