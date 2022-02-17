自強外役戒護科長行車糾紛遭毆 花警逮2人送辦

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮自強外役監獄周姓戒護科長15日晚間開車經花蓮市德安一街，先遭後方車輛追撞，還被肇事者持棍棒毆打受傷送醫。外傳遭黑幫教訓，花蓮警方逮2嫌送辦，初步疑單純行車糾紛。

36歲周姓戒護科長15日晚間7時許，駕車載妻小行經花蓮市市區的德安一街，停等紅燈時遭後方車輛追撞，雙方下車理論疑發生口角，周男遭對方持棍棒毆打，全身多處挫傷。

花蓮縣警察局花蓮分局副分局長溫劭瑜今天接受媒體聯訪表示，當事人頭部擦挫傷、左手骨裂，送花蓮慈濟醫院治療；警方當晚9時通知19歲劉姓、18歲黃姓犯嫌到案，並查扣球棒等作案工具。全案依殺人未遂、重傷害罪偵辦。

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有媒體報導，因周姓科長日前未核准某幫派成員返家奔喪，而遭同行幫派成員蓄意碰撞。對此，溫劭瑜指出，打人的2嫌確實有傷害前科，經調閱監視器沒有發現尾隨情形，初步研判無預謀，至於是否具幫派背景，將由檢方指揮調查。

法務部矯正署花蓮自強外役監獄副典獄長黃坤芳接受媒體採訪表示，周姓科長調來外役監約2年多，負責督導戒護人員從事相關管理工作，沒有直接與受刑人接觸，表現負責盡職。沒聽說與人結怨，對於事發原因不排除任何可能，待檢警調查釐清。（編輯：孫承武）1110217