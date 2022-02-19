台北市第一殯儀館女廁火警 初步調查為電線走火
2022/2/19 11:18（2/19 11:46 更新）
台北市立第一殯儀館內女廁19日發生火警，消防局獲報立即派員前往搶救，火警造成廁所內隔間燒毀，幸未有人員受傷。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年2月19日
（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市立第一殯儀館內女廁今天上午6時許發生火警，警消10分鐘撲滅火勢，火警造成廁所內隔間燒毀，未有人受傷，台北市殯葬處表示，初步調查為電線走火，已通知廠商維修。
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台北市消防局上午6時許獲報，市立第一殯儀館發生火警，立即指派大批消防人員到場搶救，到場發現起火地點為女廁，立即拉水線搶救，火勢在10分鐘撲滅，火警造成廁所隔間裝潢遭燒毀，面積約8平方公尺，未有人員受傷，詳細起火原因仍待進一步調查、釐清。
台北市殯葬管理處副處長王文秀接受電話訪問時說，第一殯儀館內的丁級禮廳旁女廁上午發生火警，初步調查為電線走火，可能是因設備較為老舊才釀成火警，已通知廠商修復，後續將詳細檢查相關設備。（編輯：李錫璋）1110219
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