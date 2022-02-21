2男酒駕遭罰款拒繳 母親援助後繳清

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（中央社記者劉世怡台北21日電）行政執行署士林分署今天表示，新北巿2名男子均因酒後駕車，共計遭罰款30萬餘元不繳，分署查扣2人房產、土地後，2人日前分別受母親援助後，終於繳清罰款。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，家住新北市汐止區的蘇姓男子因多次酒駕、無照駕駛，共遭裁罰新台幣22萬8000元，逾期未繳納，案經新北市政府交通事件裁決處移送強制執行，蘇男一度分期繳納，後來又未按時繳納遭廢止分期處分。

新聞稿指出，執行人員於1月28日查封蘇男名下位於汐止區的一棟磚造建物；蘇男母親得知房子被查封後，向執行人員表示要替兒子繳清罰鍰，提及兒子在工地做工，下班後常會與同事聚餐小酌，酒後駕車多次被查獲，最後都由家人幫忙繳清罰款，這次將是自己最後一次幫兒子善後，之後要兒子自行承擔後果。

士林分署指出，另一名住新北市淡水區的周姓男子，也是多次酒駕、無照駕駛，共遭裁罰9萬9500元，逾期未繳納，案經新北市交通事件裁決處移送強制執行。分署1月27日查封周男名下淡水區約800坪農牧用地。

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新聞稿指出，周男表示，土地為父親贈與的，因適逢父喪在辦後事，等待告一段落，為保住土地一定會繳清罰鍰，請求暫勿執行拍賣。周男後來信守承諾，日前攜帶母親所給現金到分署繳清罰款。

士林分署提醒民眾，參加下班後餐聚或喜宴聚會等場合需要飲酒，可以改搭公車或計程車等大眾運輸交通工具往返，或指定駕駛人接送，切勿自己心存僥倖而酒後駕車，以身試法，如果遭裁罰，也應盡速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行，影響自身權益，甚至累及家人。（編輯：張銘坤）1110221