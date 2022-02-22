「艋舺」演員彭偉明犯暴力討債等案 台中落網

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曾演出電影「艋舺」的男子彭偉明（中）被控暴力討債，遭判處1年2月徒刑確定後逃亡遭通緝，他另在台中市涉及多件刑案，警方跟監多日後循線將他逮捕歸案。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年2月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）曾演出電影「艋舺」的男子彭偉明被控暴力討債判處1年2個月徒刑，全案定讞後逃亡遭通緝，他另在台中市涉及多件刑案，台中警方日前循線將他逮捕歸案，已押解發監執行。

台中市警察局刑警大隊今天告訴中央社記者，彭偉明民國108年間與同夥在新北市三重地區暴力討債，以電擊器電擊被害人後，強押至台中市某家汽車旅館拘禁、毆打，並逼簽本票，全案經法院判處應執行1年2個月確定，但他逃亡未到案執行遭通緝。

另外，彭偉明在台中地區涉及多件刑案，警方跟監多日後，2月8日循線前往彭偉明位於台中北區的租屋處埋伏7小時後將他逮捕，押解發監執行。

彭偉明除涉及新北暴力討債案件，他在99年5月間曾在台中市開車撞死婦人，彭偉明的張姓友人到場後，還開車輾過婦人遺體，彭偉明被判處2年4個月徒刑，發監執行完畢。

另外，109年間彭偉明自不詳男子管道，取得藝人林志玲的師妹洪姓女子遭外流的性愛影片，持影片向洪女恐嚇取財新台幣1200萬元，被法院判刑10個月也發監執行完畢。

此外，彭偉明去年1月間持改造槍枝到台中某家當鋪外，朝店面及車輛掃射62槍，一審的台中地院判處5年10個月，全案上訴二審，正審理中。

37歲的彭偉明曾在國片電影「艋舺」出演黑道成員，近年多次因刑事案件上媒體版面。（編輯：戴光育）1110222