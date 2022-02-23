更多編輯台推薦新聞：
今年降雨天數排行基隆僅一日放晴 氣象局協尋太陽公公
生活

今年降雨天數排行基隆僅一日放晴 氣象局協尋太陽公公

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

不惜武力入侵 看懂俄羅斯為何不讓烏克蘭加入北約
國際

不惜武力入侵 看懂俄羅斯為何不讓烏克蘭加入北約

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

瑞莎控4網友涉誹謗不起訴 高檢發回北檢續查

2022/2/23 11:05（2/23 11:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會指導選手，不滿4名網友在網路論壇Dcard貼文誹謗而提告。圖為瑞莎指導學員。（圖取自facebook.com/larisacem）
藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會指導選手，不滿4名網友在網路論壇Dcard貼文誹謗而提告。圖為瑞莎指導學員。（圖取自facebook.com/larisacem）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北23日電）藝人瑞莎成立「瑞星韻律體操協會」指導選手，不滿4名網友在網路論壇Dcard貼文誹謗而提告，北檢去年將4人不起訴，瑞莎不服聲請再議，高檢署認偵查不完備發回北檢續查。

藝人瑞莎成立「瑞星韻律體操協會」指導選手，盼能助台灣選手登上奧運舞台，過去她在推動韻律體操過程，也曾多次點出所遭遇的困境。

不過，去年4月有網友在網路論壇Dcard發文，先是感謝瑞莎的付出，但也質疑之前的選手，難道教練就沒付出，同時指控瑞莎創辦的隊伍是挖角其他地方辛苦培育出來的選手，後來文章遭到刪除。

瑞莎對4名網友提告加重誹謗罪後，在臉書（Facebook）發文指出，經地檢署以該部分言論屬於可受公評之事而作出不起訴處分，她坦言相當驚訝，「因為明明檢察官沒跟我要任何文件或證明，來證實選手們廣告費有收到或去美國比賽費用都是我本人所支付，或是要求我能夠提出佐證說明其他在Dcard寫的不是事實」。

對於網友在Dcard指控，瑞莎提及，無論是挖角選手、要選手們自費去美國比賽、或是選手們拍廣告而沒收到廣告費等指控，她強調，都是子虛烏有，但這4名與韻律體操息息相關的人士，卻決定要在未經過查證的狀況下，直接以文字且網路匿名的方式無端指控，讓她感到痛心。

4名網友獲不起訴消息一出，隨後某週刊也接獲不明人士爆料瑞莎「假面」，引發軒然大波。

瑞莎不服4名網友獲不起訴，今年1月間向台灣高檢署聲請再議，高檢署審查後，認為瑞莎聲請再議有理由，北檢偵查不完備，日前已將全案發回北檢續行偵查，北檢將再調查釐清4人行為是否構成犯罪。（編輯：張銘坤）1110223

延伸閱讀
瑞莎反擊斂財指控：無償教學讓有些人不舒服 我會盡力撐下去瑞莎遭控斂財 發文回應：商演無利潤 帳目3月完成查核瑞莎砸百萬辦比賽、無酬指導選手 想讓台灣韻律體操登上奧運舞台瑞莎升格二寶媽 喜迎「最棒的情人節禮物」瑞莎控訴無軟墊害選手受傷 體操協會：有告知教練 會負擔醫藥費
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族