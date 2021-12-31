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瑞莎反擊斂財指控：無償教學讓有些人不舒服 我會盡力撐下去

2021/12/31 11:46（12/31 18:00 更新）
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藝人瑞莎（圖）致力推動台灣韻律體操發展，日前有家長指控她對外宣稱無償教學並非事實。瑞莎30日說明堅持無償教學的原因，表示能撐多久就撐多久。（圖取自instagram.com/larisa_cem）
藝人瑞莎（圖）致力推動台灣韻律體操發展，日前有家長指控她對外宣稱無償教學並非事實。瑞莎30日說明堅持無償教學的原因，表示能撐多久就撐多久。（圖取自instagram.com/larisa_cem）
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（中央社網站31日電）藝人瑞莎近年致力推動台灣韻律體操發展，日前有家長指控她利用選手當宣傳工具，對外宣稱無償教學並非事實。瑞莎28日在臉書發文否認，她30日再次說明堅持無償教學的原因，盼每個孩子都有一樣的學習機會，並說「能撐多久就撐多久，我盡力。」

瑞莎發文談不收費的原因是團隊為了取得好成績，選手必須認真配合訓練，並定期舉辦選拔，挑出最適合練韻律體操的孩子，未必每個人都能適應，另外，有些孩子可能有天份，但家中經濟無法負擔，她希望每個孩子都有一樣的機會，同時，瑞莎強調：「我不會用這個做生意。」

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瑞莎坦言，不收費的做法會讓有些人不開心或不舒服，但她還是希望能盡量讓每個喜歡韻律體操的孩子都能有機會，「我不知道我們還會有辦法不收費多久，但能撐多久就撐多久。」瑞莎也說只有她自己是沒辦法做到的，謝謝大家一直以來的支持。

來自烏克蘭的瑞莎在2019年歸化入籍，領到台灣身分證，近年積極培育台灣韻律體操新生代，曾公開發聲揭露練習場地無軟墊導致選手受傷等問題，並成立瑞星韻律體操協會，日前有家長指控瑞星帳目不清，瑞星澄清並承諾帳目交付第三方會計師事務所查核並完整揭露，估2022年3月完成。（編輯：趙敏雅）1101231

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