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瑞莎反擊週刊爆料：同一批人用惡毒言語攻擊我

2021/12/28 17:19（12/28 21:39 更新）
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鏡週刊28日刊出「踢爆假面瑞莎」報導，瑞莎隨後發文表示，自己不斷被同一批人用最惡毒的言語攻擊。（圖取自instagram.com/larisa_cem）
鏡週刊28日刊出「踢爆假面瑞莎」報導，瑞莎隨後發文表示，自己不斷被同一批人用最惡毒的言語攻擊。（圖取自instagram.com/larisa_cem）
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（中央社網站28日電）鏡週刊今天刊出「踢爆假面瑞莎」報導，內容指瑞莎宣稱自掏腰包培育選手並非事實。瑞莎今天下午在臉書發文表示，自己不斷被同一批人用最惡毒的言語攻擊，只能相信大家會判斷、分得出來真假。

瑞莎今天稍早在臉書PO出心碎圖表示「我先冷靜」，稍後再回答週刊爆料。下午她發出長文指出，4月遭網友批評後「好幾天沒跟任何人說話， 一直在自己的房間哭。」她也說對家人很抱歉，過年帶隊出國比賽，暑假也從早到晚陪孩子訓練，「把她們當成自己的小孩」。

週刊還爆料，瑞莎丈夫涉嫌匿名恐嚇網友。瑞莎澄清說，丈夫是非常低調、害羞、顧家的男人，非常會控制自己的情緒，「認識他11年我沒看過他罵人，更不要說恐嚇別人。」

瑞莎表示，不斷被同一批人、甚至是盡心盡力想幫助過的人用最惡毒的言語攻擊，她只能相信大家會自己判斷真假。她也喊話：「請你們不要一直攻擊我，不要一直浪費媒體資源和大家的關心、用這樣的手段逼我阻止我。」

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瑞莎發文貼出許多選手訓練比賽照片，並喊話：「我只是想要為這片土地做出一點貢獻，沒想到卻變成這樣」「很痛，很難，很多不公平，但我不會放棄。」

來自烏克蘭的女星瑞莎近年致力推動台灣韻律體操的發展，並成立「瑞星韻律體操協會」栽培選手。11月5日她還挺著6個月身孕拜會體育署，希望協助體操協會改善比賽設施，避免選手再因場地無軟墊而受傷。（編輯：林廷軍）1101228

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