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瑞莎升格二寶媽 喜迎「最棒的情人節禮物」

2022/2/14 11:31（2/14 11:42 更新）
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藝人瑞莎14日生下二女兒。（圖取自facebook.com/larisacem）
藝人瑞莎14日生下二女兒。（圖取自facebook.com/larisacem）
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（中央社網站14日電）藝人瑞莎今天喜迎第二胎，她開心在臉書分享喜悅，寫下「情人節快樂，Milana Bakurova-Lee 謝謝上帝的最棒的禮物」，許多網友紛紛留言祝賀恭喜。

藝人瑞莎2016年自然產下大女兒Veronika（小名Nika），她今天凌晨在Instagram貼出在產房的影片預告第2次生產，並寫下「是不是一個最棒的情人節禮物，我加油。」後來生產順利，母女均安，她開心分享喜悅。

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瑞莎多年前從烏克蘭來台發展，並以模特兒及電影戲劇作品打開知名度，最終成為台灣媳婦，並在2019年歸化入籍，領到台灣身分證。

瑞莎近年來成立瑞星韻律體操協會，幫忙訓練選手、帶領選手參加比賽。盼能助台灣選手登上奧運舞台，去年11月5日她還挺著6個月身孕拜會體育署，希望協助體操協會改善比賽設施，避免選手再因場地無軟墊而受傷。（編輯：高華謙）1110214

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