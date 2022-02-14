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瑞莎情人節迎二寶 女兒身高體重與她當年出生一模一樣

2022/2/14 11:39（2/14 12:37 更新）
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藝人瑞莎14日自然產下二女兒Milana，神奇的是，Milana的身高體重竟然和瑞莎當年出生時一模一樣。（圖取自facebook.com/larisacem）
藝人瑞莎14日自然產下二女兒Milana，神奇的是，Milana的身高體重竟然和瑞莎當年出生時一模一樣。（圖取自facebook.com/larisacem）
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（中央社記者葉冠吟台北14日電）西洋情人節傳喜訊，36歲的藝人瑞莎今天早上在臉書報喜，表示已順利自然產下二女兒Milana（簡名Mila），並曬出母女幸福合照，甜喊：「謝謝上帝最棒的禮物。」

瑞莎和老公鞋業小開Mike於2015年結婚，成為台灣媳婦，育有5歲大女兒Nika，她在2019年放棄烏克蘭籍，正式成為台灣人，近年致力培育韻律體操選手。去年8月她宣布自己懷上二胎，並透露預產期可能是今年2月。

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今天凌晨3時瑞莎就在社群平台IG限時動態上，分享自己進產房待產的影片，寫道：「是不是一個最棒的情人節禮物，我加油」，迫不及待想和女兒見面。後來，瑞莎再度發文報喜，表示順利產下二女兒Mila，實在是上帝最棒的禮物。

瑞莎經紀人告訴中央社記者，瑞莎是自然產下2660克、身高49公分的小女兒Mila，神奇的是，身高體重竟然和瑞莎當年出生時一模一樣。經紀人表示，「其實原本瑞莎星期六還在教課，所以完全沒感覺，星期天沒課，她就想說那我趕快先到醫院準備。」寶貝二女兒今天順利出生，成為瑞莎和老公Mike最棒的情人節禮物。（編輯：屈享平）1110214

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