直升機吊掛救援殉職 判空勤總隊須賠家屬1319萬元

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（中央社記者劉世怡台北23日電）內政部空勤總隊柯姓救援人員於107年赴彭佳嶼海域救援某貨輪船長，在吊掛下降時猛力撞擊海面不幸殉職，家屬提起國賠訴訟。北院日前認空勤總隊有疏失，判須賠1319萬餘元。

全案緣於，彭佳嶼海城於民國107年12月5日發生救援意外，一艘蒙古籍貨輪的船長因身體不適失去生命跡象，船員向海巡署求救，但因海象和風象不佳，後來由內政部空勤總隊執行直升機緊急醫療吊掛任務，但救援時因機身搖晃，意外造成救援的36歲柯姓救援人員頭部撞擊海面，呈現休克狀況；柯男及船長分送醫院搶救治療。

判決指出，柯男搶救後死亡，他的妻子、母親及2名女兒提起國家賠償訴訟，對象為空勤總隊，主張當天直升機多次吊掛起柯男都無法成功，第6次作業時太陽已下山而失去環境光源，機上人員只能靠手電筒及貨輪照明來辨識柯男移動方向，無法辨識「海面」。

家屬提及，吊掛起柯男時，鐘擺效應擺盪幅度大，甚至卡到起落架，正、副駕駛後來在機外無環境光源、暗夜風大下，貿然海上定點滯空操作，兩度下降後迅速爬升；被吊掛回機艙的柯男早已失去意識，且頭上沒有鋼盔保護、救生背心撕裂褪到腰部、體表瘀血、多處骨折以及臟器、腦部損傷，顯示吊掛過程遭受強烈外力撞擊。

台北地方法院依據運安會調查報告等，認定事故的發生因空勤總隊疏未明確規範「終昏時間後不得派遣AS365N型直升機（本案直升機型號）執行夜間海上救援」的規定，且直升機機組人員於執行吊掛救援任務時，主觀上應注意、能注意，卻未注意評估風險，以不安全作為、不安全狀況選擇錯誤的救援方式，作出錯誤的操作及判斷，導致柯男完成吊掛多次遭受強烈外力撞擊終至死亡殉職。

北院判決指出，空勤總隊及本件直升機機組人員的過失行為與柯男的死亡，明顯有相當因果關係，柯男家屬請求空勤總隊負起國家賠償責任有理。

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判決指出，空勤總隊團體保險是國家對執行救援任務人員所提供的恩惠性給與，與本件國家賠償無關，家屬領取團保理賠金新台幣1000萬元，不用抵充。

北院審酌柯男突然殉職，其母受喪子之痛，33歲的妻子喪偶，2名3歲半女兒喪父等情，家屬就算領了多項保險金，也難以平復精神痛苦，判柯男母親、妻子及2名女兒，各獲200萬元、300萬元及409萬9900元、409萬9900元，共計逾1319萬餘元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110223