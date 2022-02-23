雲林產業道路2車擦撞其中1車衝入大圳 釀5輕傷

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）廖姓男子今天下午2時許開車行經雲林縣莿桐鄉溪美庄產業道路，與謝姓男子的轎車發生擦撞，廖男的轎車衝落路旁大圳中，車禍造成5傷，送醫後無大礙；2車駕駛無酒駕，肇事原因待警方釐清。

行車紀錄器拍下撞擊瞬間，廖男（23歲）開車載家人，由北往南行駛產業道路，當地農村田野間沿途車輛並不多，行駛至事故路口時，影像左邊突見由謝男（31歲）駕駛的轎車，2車在路口處發生碰撞，廖男的車頭向右轉，衝入大圳中。

雲林縣消防局指出，今天下午2時許接獲民眾報案稱，莿桐鄉溪美庄產業道路發生車禍，有車輛掉落大圳中。

雲林縣消防局立即出動莿桐及公園、斗六共3分隊器材車、救護車馳援，只見一輛白色轎車一半車身泡在水中，車上的氣囊全爆開，所幸車上廖男等3人無礙，自行打開車門脫困，另輛車謝姓駕駛等2人也輕微擦傷，5人經救護人員檢傷送醫後均無大礙。

警方抵達現場，對廖姓和謝姓駕駛進行酒測，均無酒精反應，此起車禍肇事責任歸屬待釐清。

斗六分局長陳鴻忠表示，用路人行經路口應減速慢行，又近日氣候不穩，連日下雨，籲請用路人減速慢行，小心駕駛，避免水漂效應造成車輛打滑意外。（編輯：陳仁華）1110223