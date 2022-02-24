3特勤人員不滿因私菸案遭調職 請求國賠一審敗訴

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（中央社記者蕭博文台北24日電）原國安局特勤中心陳姓、過姓、蔡姓特勤人員涉私菸案遭調職，各請求250萬元國賠。士院認為，回任程序不完備，但3人顯不適任特勤，且未受有實際損害，昨天判決敗訴。

士林地方法院判決書指出，陳姓、過姓、蔡姓等3名軍職人員原本分別擔任國家安全局特種勤務指揮中心編審、總統府侍衛官、特勤士，於民國108年間利用總統出訪機會購買私菸，經台北地檢署調查後，依違反稅捐稽徵法處分緩起訴確定。

陳男等3人提起國家賠償訴訟，主張國安局違反特勤人員職務輪調及回任辦法，怠於召開回任審查會，侵害3人救濟權，逕自發函國防部將3人調回陸軍、憲兵，導致受有薪資與退休俸差額約新台幣855萬至1941萬元不等的損害，先請求國安局各賠償250萬元。

國安局主張，陳男等3人涉嫌刑事犯罪，情節比回任辦法中強制回任的情形更嚴重，並損及國家形象、國際聲譽，顯已不適任特勤，不適用回任辦法規定，3人主張無理由，請求法院判決3人敗訴。

承審法官認為，陳男等3人原為特勤人員，解編後歸建國防部擔任非特勤人員，應適用回任辦法，國安局怠於執行法定程序召開審查會、給予當事人陳述意見機會，陳男等3人主張並非完全沒有根據。

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但法官認為，陳男等3人罔顧憲法規定的納稅義務，利用職務機會逃漏稅，觸法情節顯然重於「因品德、言行、債務管理嚴重失當有明確事證，影響特勤人員之聲譽」等得辦理強制回任的事由。

判決書指出，陳男等3人顯然不適任特勤，即使國安局依程序召開回任審查會，陳男等3人最終仍無法繼續擔任特勤，且3人依國防部有效的命令調任軍職，領取薪俸及加給，並無實際損害，請求國賠無理由，判陳男等3人敗訴。可上訴。（編輯：李錫璋）1110224