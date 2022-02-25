男子潛入大學辦公室猥褻女職員 檢方依法起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市楊姓男子被控去年12月間潛入嘉義大學蘭潭校園教職員辦公室，環抱1名年輕女職員並撫摸胸部，檢方依強制猥褻罪嫌起訴；校方在辦公室門外裝洽公鈴防範類似事件發生。

嘉義地檢署發布的起訴書指出，現年27歲楊男於去年12月24日下午5時左右，在嘉義大學蘭潭校園徘徊，看見1名年輕女職員獨自在教職員辦公室內，則進入辦公室先將門反鎖，並正面徒手環抱女職員，經女職員不斷掙脫，2人跌倒在地，但楊男仍持續自背後緊抱女職員，並撫摸其胸部及肚子。

經女職員不斷呼救及掙扎，並攻擊楊男眼鏡後，楊男才鬆手停止猥褻行為。校方人員聽到呼救聲趕到制止，並報警處理。

檢方指出，楊男與女職員並不認識，因女職員陳述遭強制猥褻前已被楊男跟蹤過2次，代表楊男是預謀犯案，當時便依楊男有反覆實施之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，不過，法院裁定新台幣3萬元交保。

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嘉義大學今天表示，事後特別在被害女職員的辦公室門外裝設洽公鈴，洽公者需經辨識確認無疑，才能進入辦公室；女職員上班時間皆安排2人以上陪同，避免單獨留在工作場域；下班也會有人陪同至行政中心打卡。

對於校園安全防護，嘉大指出，要求校內各單位重新檢視工作場域危險因子，如燈光照明、門禁管制、安全監視或通報系統等，了解工作場域需改善地方，防範工作者執行職務遭受侵害。校園駐衛警加強巡邏，定期檢測緊急通報系統是否可正常使用。（編輯：謝雅竹）1110225