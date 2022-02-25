最高檢召開選前專案會議 阻絕境外勢力介入

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（中央社記者林長順台北25日電）檢察總長江惠民今天指出，今年九合一選舉將於年底舉行，檢察、調查、廉政機關應針對本次選舉賄選、暴力、假訊息及境外勢力介入等選舉查察工作及早規劃，以維護選舉公平性。

最高檢察署今天邀集全國一、二審檢察長、調查局長、廉政署長、及各一、二審指派的主任檢察官，召開「落實解決公務員詐領加班費、差旅費等款項之法律適用歧異及111年地方公職人員選舉期前專案會議」。江惠民致詞時做上述表示。

江惠民指出，公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費案件，目前檢察機關偵辦存在不同見解，基於檢察一體原則，最高檢察署應予統一追訴標準。

法務部政務次長蔡碧仲表示，公務員詐領小額補貼款案件，如地檢署偵辦標準不一，會讓民眾無法接受與理解，檢察機關的公信力會受影響；有關年底九合一選舉對於境外勢力、境外資金介入影響選舉，應及早規劃，強力查察，假訊息部分要注意其時效性，積極查緝。

專案會議首先由最高檢察署檢察官周志榮報告有關公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費等4類案件於目前實務上檢察、審判機關的不同見解，並說明最高檢法律問題研究小組及肅貪督導小組就此議題的決議意見。

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台中地檢署檢察長黃謀信接著就110年台中第二選舉區補選面臨的查處困境進行報告；屏東地檢署主任檢察官陳怡利就107年地方公職人員選舉查察經驗分享。會議中並請法務部調查局報告如何防制境外勢力介入九合一地方公職人員選舉。

最後由江惠民總結會議結論，除指示各級檢察署儘早規劃選舉查察各項重點工作、期前部署外，並針對各檢察機關偵辦有關公務員詐領加班費、值班費、差旅費及休假補助費等4類案件，公布追訴標準。（編輯：方沛清）1110225