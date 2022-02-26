身藏逾百萬元毒品 台南通緝男遭逮送辦

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台南市毒品通緝犯凃姓男子25日下午在歸仁區租屋處外被逮獲，警方搜出市價逾新台幣130萬元的各式毒品，依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月26日

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（中央社記者張榮祥台南26日電）因毒品案被通緝的台南市凃姓男子，昨天下午在歸仁區租屋處外被逮獲，警方更搜出市價逾新台幣130萬元的各式毒品，訊後解送歸案及送辦，後續將借提追查毒品來源。

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台南市政府警察局永康分局偵查隊員今天告訴中央社記者，警方獲報43歲凃男行跡可疑，昨天下午4時許在歸仁區民宅埋伏，逮捕準備返家的凃男，且從凃男身上及租屋住處搜出13包海洛因（毛重47.45公克）、41包安非他命（毛重451.13公克）、1包大麻（毛重1.43公克）、3組玻璃球吸食器、1台點鈔機、7台電子磅秤及現金新台幣31萬5000元。

起出各式毒品，總重量500多公克，初估市價逾130萬元，警方懷疑凃男企圖利用228連假時大發利市。警方表示，凃男去年因2件毒品案被台南地檢署通緝，其中1件被判刑4年7個月，但凃男未到案執行。全案訊後先將凃男解送歸案，並依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1110226