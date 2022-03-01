竹聯幫幹部操控洗錢車手集團 刑事局逮17嫌

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竹聯幫長堂王姓堂主偕幫內天蠍堂蘇姓幹部共組詐欺洗錢車手集團，專替境外柬埔寨假交友投資詐欺機房協助洗錢，刑事局偵查第七大隊副大隊長黃國師（圖）1日表示，經查逾50人受害、總財損新台幣5000萬餘元，已逮17嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 111年3月1日

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）竹聯幫長堂王姓堂主偕幫內天蠍堂蘇姓幹部共組詐欺洗錢車手集團，專替境外柬埔寨假交友投資詐欺機房協助洗錢，逾50人受害、總財損新台幣5000萬餘元，刑事局逮17嫌送辦。

刑事警察局今天舉行記者會，偵查第七大隊副大隊長黃國師表示，去年偵辦一起詐欺洗錢車手集團案，循線追查發現此集團是由幫派分子所指揮操控，且專替位於境外柬埔寨的假交友投資詐欺機房從事洗錢等不法行為。

根據調查了解，竹聯幫長堂48歲王姓堂主（綽號王董）偕幫內天蠍堂幹部29歲蘇姓男子自去年3月起共同操控洗錢犯罪集團，王男指揮蘇男等集團成員於新北市和桃園市等地負責收購人頭帳戶，供境外假交友投資詐欺機房使用。

此境外詐欺機房成員透過臉書、Line等網路交友社群鎖定台灣人行騙，並偽稱以投資ABA、YPT、FCE等虛擬貨幣平台具高收益報酬，誘騙被害人加入投資並匯款至上述指定人頭帳戶。

隨後，蘇男立即指揮轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項進行層轉、分散，再由集團成員控制人頭至金融機構臨櫃提領，或由集團車手持人頭金融卡至ATM提領。

洗錢犯罪集團扣除8%分潤後，再將剩餘不法所得款透過虛擬貨幣幣商轉購換成泰達幣，最後才轉到境外詐欺機房所指定的電子錢包。

全案經報請新北地檢署指揮，警方歷經數月偵查，自民國110年11月至今年2月陸續發動4波緝捕行動，於新北市和台中市共緝獲王男、蘇男等17嫌到案。

經初步清查，被害人逾50人，遭詐總金額逾5000萬元；其中，北台灣一名40多歲男工程師因此被騙財損多達1100萬餘元。

全案詢後依涉詐欺、洗錢和組織犯罪防制條例送新北檢偵辦，王男、蘇男和3名水房成員裁定羈押，還有6嫌分別以5萬至10萬元不等金額交保。（編輯：李錫璋）1110301