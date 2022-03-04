更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
消弭月經貧窮 北市國中女生每月可至超商換200元生理用品
首頁 / 社會

全台大停電後苗栗男子失聯 警消破門虛驚一場

2022/3/4 10:32（3/4 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣徐姓男子3日全台大停電後突然失聯，同事請來警消撬開租屋處大門，卻發現徐男一臉驚訝地站在房門口，他表示，只是因為身體不舒服在家休息，「太過熟睡」，手機又剛好沒電，才會引發這場誤會。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月4日
苗栗縣徐姓男子3日全台大停電後突然失聯，同事請來警消撬開租屋處大門，卻發現徐男一臉驚訝地站在房門口，他表示，只是因為身體不舒服在家休息，「太過熟睡」，手機又剛好沒電，才會引發這場誤會。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣4電）苗栗縣徐姓男子昨天全台大停電後突然失聯，同事請來警消撬開租屋處大門，發現他呆若木雞地站在房間門口，原來徐男只是身體不舒服，昏睡在床，根本不知道停電，虛驚一場。

頭份分局副分局長吳國偉今天接受媒體聯訪表示，昨天中午12時許，有民眾通報119指稱，徐男一早沒有到公司上班，也未請假，在停電之後，租屋處大門深鎖，即使在外喊叫，室內仍無聲無息，擔心發生意外，請求警消協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳國偉指出，由於無法聯絡到徐男，經屋主同意，消防隊員動用破壞器材，直接破門進入，卻發現徐男一臉驚訝地站在房間門口，他表示，只是因為身體不舒服在家休息，「太過熟睡」，手機又剛好沒電，才會引發這場誤會。

為了安全起見，消防救護人員仍確認徐男身體狀況沒有問題，才收隊離去，徐男同事則是尷尬地不斷向警消道歉解釋，害大家白忙一場。但警方表示，徐男同事的舉動是正確的，雖然烏龍一場，還是慶幸人員無礙。（編輯：郭諭儒）1110304

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族